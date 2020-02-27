تحرير 1310 محاضر تموينية متنوعة بـ 11 مركزا وحيًا في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملة اليوم الواحد التموينية التي شنتها المحافظة على قرى ومراكز المحافظة أسفرت عن ضبط وتحرير 1310 محاضر تموينية متنوعة بـ 11 مركزا وحيا ضمن الحملات المتنوعة التي تنظمها المحافظة بصفة مستمرة ومفاجئة لمحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش.





جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة والتموين والطب البيطري البيئة والصحة والمرافق ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وتحت إشراف المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





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وأشار السكرتير المساعد إلى أن حملة اليوم الواحد أسفرت اليوم عن ضبط وتحرير 205 محاضر بمركز ديروط و153 محضرا بمركز منفلوط و183 محضرا بمركز الفتح و177 بمركز ساحل سليم و146 بمركز البداري و78 بمركز صدفا و68 بمركز الغنايم





كما تم تحرير 112 أبوتيج و 54 بمركز أسيوط و27 بحي شرق و107 بحي غرب معلنًا استمرار الحملات التموينية والشاملة على مختلف القطاعات بقرى ومراكز المحافظة لضبط الاسواق ومحاربة الغش التجارى وإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار .