AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. مدينة صينية تجرم تناول القطط والكلاب

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:22 م
بعد تفشي كورونا..
بعد تفشي كورونا.. مدينة صينية تجرم تناول القطط والكلاب
Advertisements
سمر صالح

قدمت السلطات الصينية في مدينة شنجن، الواقعة جنوبي الصين، وثيقة ضوابط ولوائح مقترحة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتشمل تجريم تناول الكلاب والقطط.

 

ويترافق تجريم مدينة شنجن، الشهيرة مع تضييق البلاد على الإتجار في الحيوانات البرية التي يشتبه العلماء أنها وراء انتشار فيروس كورونا الجديد.

 

ومدينة شنجن تشتهر بصناعات التكنولوجيا، وتتجه بالفعل إلى تجريم تناول الكلاب والقطط، وشملت الضوابط المقترحة من الحكومة المحلية في المدينة 9 أنواع لحوم يسمح باستهلاكها، من بينها لحم الخنزير والدجاج والبقر والأرانب وكذلك الأسماك والكائنات البحرية.

 

وأشارت الوثيقة إلى أن "حظر استهلاك الحيوانات البرية يعد إجراء معتادا في الدول المتقدمة ومطلبا عالميا للحضارة الحديثة".

 

ويشتبه العلماء في أن الفيروس الجديد انتقل للإنسان من الحيوانات، ذلك أن بعض الحالات المكتشفة في البداية كانت لأشخاص ترددوا على سوق للحيوانات البرية في ووهان عاصمة إقليم هوبي، حيث تباع الخفافيش والثعابين والقطط وحيوانات أخرى.

 

واعتبرت الوثيقة الكلاب والقطط حيوانات أليفة وسيحظر تناولها، بينما تم استبعاد الثعابين والسلاحف والضفادع من قائمة الحيوانات المسموح بتناولها رغم كونها أطباقا شعبية في جنوبي الصين.

 

وتنتهي اليوم الخميس مهلة الرد الشعبي على الوثيقة، وبموجب هذا الرد سيتم اتخاذ قرار الحظر من عدمه.

 

الجدير بالذكر أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى السبب النهائي وراء انتقال الفيروس "كوفيد 19" من الحيوانات إلى البشر وعوامل انتشاره السريع، غير خبراء الصحة الصينيين يعتقدون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره.

 

ورجح بعض العلماء أن يكون كورونا قد نجم عن طائر الخفاش داخل سوق للحيوانات في ووهان، غير أن باحثين صينيين، قالوا إن آكل النمل الحرشفي يعد "عائلا وسيطا" محتملا لفيروس كورونا.

 

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس".

 

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية فقد أظهرت دراسة حديثة أن تسلسل الجينوم لسلالة فيروس كورونا الجديد الذي تم عزله من حيوان البانجولين أو آكل النمل الحرشفي كان مطابقا بنسبة 99 %  لتلك الموجودة لدى المصابين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

حيلة جديدة لـ الصينيين.. أقنعة للحيوانات للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو وصور

حيوان البانجول ..الصين تكشف المتسبب الحقيقي في فيروس كورونا ..صور

علماء: آكل النمل الحرشفي قد يكون الرابط بين انتقال فيروس كورونا من الخفافيش للبشر

أكل النمل وجبة شهية وعلاج فعال.. ما لا تعرفه عن حيوان البانجول سبب فيروس كورونا

علماء صينيون يعلنون مفاجأة مثيرة عن مصدر فيروس كورونا القاتل

ترشيحاتنا

هل تسبب مزيلات العرق سرطان الثدى؟ هانى الناظر يرد

طاهر أبو زيد يكشف موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

هل يجوز إلغاء الحج والعمرة بسبب كورونا.. أمين دار الإفتاء يجيب

جريمة اندر إيدج في حلوان.. محمد قتل سيف بسبب اللعب.. والأهالي: تربية شوارع والأفلام ضيعته.. فيديو وصور

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

القوى العاملة تزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الأجور.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير