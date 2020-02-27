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أخبار العالم

إسرائيل تصادر 4 ملايين دولار حُوِّلَت من إيران إلى غزة

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:39 م
إسرائيل تصادر 4 ملايين
إسرائيل تصادر 4 ملايين دولار حولت من ايران لـ غزة
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سمر صالح

وقع وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، على أمر بمصادرة 4 ملايين دولار، حُوِّلَت من إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة.


 وذكر البيان الصادر عن وزارة الجيش، أن "هذا المبلغ تم تحويله إلى شركة صرافة "المتحدون" في قطاع غزة والتي يملكها رجل الاعمال زهير شملخ وعائلته.


 وقال البيان" ان هذه الأموال كانت تهدف الى تطوير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية ودفع معاشات لنشطاء المنظمة قامت بإرسالها ايران الى حماس".


 وحسب الامر الموقع من قبل وزير جيش الاحتلال؛ يتيح ملاحقة زهير شملخ وعائلته في انحاء العالم، عن طريق تقييد تحركاتهم في بعض البلدان الى جانب تقييد الأنشطة المالية للشركة من قبل هيئات مالية دولية".


والمعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى توقيع بينيت على الامر تم صياغتها من قبل شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الجيش.

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