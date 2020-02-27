جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية

شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور زغلول عباس حسنين، القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية فعاليات الملتقى السنوي الأول الذي نظمته كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان أقسام التخطيط الاجتماعي بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في مصر بعنوان التخطيط الإجتماعى بين الواقع والمأمول، وذلك بحضور بعض عمداء كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وأساتذة التخطيط الاجتماعي بالجامعات المصرية.





وبحسب بيان، هدف الملتقى إلى تبادل الرؤى حول واقع التخطيط الاجتماعي في الكليات والمعاهد، إلى جانب وضع رؤية موحدة لتحديد القضايا التي يجب تناولها بالبحث والدراسة، وإعداد خطة بحثية موحدة لأقسام الخدمة الاجتماعية.



