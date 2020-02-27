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تعليم

جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:12 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور زغلول عباس حسنين، القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية فعاليات الملتقى السنوي الأول الذي نظمته كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان  أقسام التخطيط الاجتماعي بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في مصر بعنوان التخطيط الإجتماعى بين الواقع والمأمول، وذلك بحضور بعض عمداء كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وأساتذة التخطيط الاجتماعي بالجامعات المصرية. 

وبحسب بيان، هدف الملتقى إلى تبادل الرؤى حول واقع التخطيط الاجتماعي في الكليات والمعاهد، إلى جانب وضع رؤية موحدة لتحديد القضايا التي يجب تناولها بالبحث والدراسة، وإعداد خطة بحثية موحدة لأقسام الخدمة الاجتماعية. 

وتضمن الملتقى الحديث عن رؤية لأهم القضايا والمحاور التي يتناولها البحث والدراسة من قبل الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس فى ضوء الخطط الاستراتيجية للكليات والمعاهد ورؤية مصر 2030، ومناقشة رؤية قسم التخطيط نحو مخطط اجتماعي متميز علميًا ومهاريا بما يساهم في المنافسة المحلية والإقليمية والدولية في سوق العمل.
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
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