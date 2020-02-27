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أخبار العالم

رعب في طهران .. إيران تحظر دخول الصينيين إلى البلاد

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:14 م
إيران تحظر دخول الصينيين
إيران تحظر دخول الصينيين إلى البلاد
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شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم مطار الإمام الخميني الإيراني، علي كاشاني حيدري، عن حظر دخول الرعايا الصينيين للبلاد.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، قال كاشاني حيدري، اليوم الخميس، إنه إثر ظهور فيروس كورونا في البلاد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم الموظفين والكوادر العاملة في المطار للوقاية من الإصابة بالفيروس وتحديد الحالات المشتبه بها، ومنع المسافرين الأجانب الذين يحملون أعراض الفيروس من الدخول إلى البلاد وإرسال المسافرين الإيرانيين منهم إلى المستشفيات المعنية للعلاج.

وأضاف، أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن شرطة الهجرة والجوازات بقوى الأمن الداخلي يُمنع دخول كل الرعايا الصينيين إلى البلاد.


وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.

ووفقًا لقناة "العربية"، اتهم إيرانيون، الحكومة بالاستمرار في التكتم على حقيقة أعداد الوفيات والمصابين، فيما اعتقلت الشرطة الإيرانية 24 شخصًا، واحتجزت 118 آخرين مؤقتًا لاتهامهم بـ"ترويج شائعات" حول انتشار كورونا في البلاد.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أعلن إصابته بفيروس كورونا. 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا". 

كما أعلن أيضا النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، في دلالة على توسع بؤرة الفيروس بشكل مرعب في طهران. 
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