رعب في طهران .. إيران تحظر دخول الصينيين إلى البلاد

أعلن المتحدث باسم مطار الإمام الخميني الإيراني، علي كاشاني حيدري، عن حظر دخول الرعايا الصينيين للبلاد.





ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، قال كاشاني حيدري، اليوم الخميس، إنه إثر ظهور فيروس كورونا في البلاد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم الموظفين والكوادر العاملة في المطار للوقاية من الإصابة بالفيروس وتحديد الحالات المشتبه بها، ومنع المسافرين الأجانب الذين يحملون أعراض الفيروس من الدخول إلى البلاد وإرسال المسافرين الإيرانيين منهم إلى المستشفيات المعنية للعلاج.





وأضاف، أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن شرطة الهجرة والجوازات بقوى الأمن الداخلي يُمنع دخول كل الرعايا الصينيين إلى البلاد.







