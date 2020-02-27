الغضبان لرجال الأعمال: بورسعيد أهم المحافظات الواعدة لـ الاستثمار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد إحدى أكبر وأهم المحافظات الواعدة التي تتواجد بها أكبر المشروعات القومية، حيث يوجد بها اكبر منطقة لوجيستية حرة تنفذ حاليا على مساحة 30 كيلو مترا مربعا في شرق بورسعيد بالاضافة الي المنطقة اللوجيستية خلف ميناء غرب بورسعيد واكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 63 كيلو مترا مربعا، موضحا أن المحافظة تضخ يوميا اكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الشبكة القومية.





ودعا الغضبان، خلال مشاركته في احتماع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للاستثمار لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا الى أن المحافظة اصبحت مؤهلة لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة في شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد.





وأضاف المحافظ أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتصبح من اكبر المناطق اللوجيستية والصناعية في شرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة للتوسع في انشاء محطات تمويل الوقود بالموانئ ومشاريع لتوسيع الارصفة في شرق بورسعيد.





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