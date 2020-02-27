بسبب كورونا.. أطباء إيران مهددون بالسجن من الحرس الثوري.. تفاصيل

كشف موقع "إيران واير" المعارض، عن أن الحرس الثوري الإيراني هدد الأطباء بالسجن، إذا أعلن أحدهم عن حقيقة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والوفيات.





وقال الموقع إنه أثناء اجتماع مجموعة من الأطباء مع نائب وزير الصحة، أيراج حريرشي، السبت الماضي، لمناقشة تفشي فيروس كورونا في المدن العراقية، اتصل بهم أحد أعضاء الحرس الثوري عن طريق مكتب الأمن بوزارة الصحة، وحذر الأطباء من تسريب أي معلومات من مناقشاتهم.





وأكد ضابط الحرس الثوري للأطباء أنه إذا تسربت أي تفاصيل، فسيتحملون المسؤولية وسيتم معاقبتهم وسجنهم.





وعلى الرغم من هذه التهديدات، أكد الأطباء للموقع أن الوضع في إيران كارثي، وأن الأخبار والأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة لا تعبر عن الواقع.





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.





ووفقًا لقناة "العربية"، اتهم إيرانيون، الحكومة بالاستمرار في التكتم على حقيقة أعداد الوفيات والمصابين، فيما اعتقلت الشرطة الإيرانية 24 شخصًا، واحتجزت 118 آخرين مؤقتًا لاتهامهم بـ"ترويج شائعات" حول انتشار كورونا في البلاد.