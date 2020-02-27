موقع تذكرتي يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بشأن مباراة الترجي

أوشكت تذاكر مباراة الزمالك والترجي التونسي علي النفاد، قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ووافقت الجهات الأمنية على حضور ٣٠ ألف مشجع في مباراة الزمالك والترجي، في الوقت الذي تتولى شركة تذكرتي عملية توزيع التذاكر عبر موقعها الإلكتروني.





وتؤكد شركة تذكرتي أن موقعها يعمل حاليا بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي عائق في عملية حجز التذاكر من قبل الجماهير، في الوقت الذي تم تسليم تذاكر المباراة ل٢٥ ألف مشجع حتي هذه اللحظة.





على الجانب الآخر قرر مسؤولو الزمالك تقديم تظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التى جاءت تجاه عدد من لاعبى الفريق بعد أحداث مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى كأس السوبر المحلى، والتى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح، إلى جانب التظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة الأخير بين الزمالك والأهلى الذى جاء باعتبار الفريق الأبيض منسحبًا.









وجاء قرار تقديم تظلم من جانب إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، إلى جانب استقرار مجلس إدارة النادى الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبًا فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، وذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث إنها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولى.









وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضًا، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.