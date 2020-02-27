AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر.. سمير فرج يكشف ضوابط من تقام له جنازة عسكرية.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:40 م
مبارك
مبارك
Advertisements
هاني حسين
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، تعليقا على جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك "لم أتوقع هذا المستوى الرفيع، والجنازة العسكرية المهيبة التي تم إجراؤها عند وفاة مبارك".
 
وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك قانونا في القوات المسلحة ينظم الجنازات العسكرية.

وتابع سمير فرج: "تجرى الجنازات العسكرية إلى بعض الرتب والوظائف في القوات المسلحة، وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات، ومن يحملون نجمة سيناء".

وأكمل سمير فرج: "هناك ضوابط تحدد من تقام له جنازة عسكرية وتم إجراء الجنازة لمبارك باعتباره قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة".

وأضاف سمير فرج: "وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي  كان في مأمورية عسكرية خارج البلاد وذلك منعه من حضور الجنازة".

وتابع سمير فرج: "المشير طنطاوي يعاني من التهاب في الأذن الوسطى وهذا ما منعه من حضور جنازة مبارك العسكرية".

وأكمل سمير فرج: "جنازة مبارك العسكرية أظهرت معدن الشعب المصري وأثبتت أن الشعب المصري أصيل وعظيم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر عبد المنعم يوضح سبب غياب وزير الدفاع عن حضور جنازة مبارك .. فيديو

هاشتاج ابن الأصول يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس السيسي قمة الوفاء والرقي والجدعنة

محمود خلف: جنازة مبارك العسكرية رسالة مهمة للعالم.. والجيش يحافظ على تقاليده

شاهد.. أوسمة ونياشين الرئيس الأسبق حسني مبارك الظاهرة فى جنازته

أحمد موسى بعد جنازة مبارك: الخلاصة بتقول مفيش حاجة اسمها 25 يناير

أحمد موسى يتلقى رسالة على الهواء من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.. شاهد

ترشيحاتنا

دموع و ضحكات .. اختطفت وهي رضيعة وعادت لوالدتها بعد 25 عاما .. شاهد

لو أنت منهم.. 8 أشخاص مهددون بـ فيروس كورونا

ماذا قال شهود العيان عن حادث انقلاب مطروح.. فيديو وصور

بعد انتشاره بكثافة.. 7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

هل تنتهي أزمة فيروس كورونا قبل موسم الحج.. الأطباء تجيب

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالجلد الأسود..زوجة تامر حسني تبهر جمهورها بالكاوبوي

واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما