مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر.. سمير فرج يكشف ضوابط من تقام له جنازة عسكرية.. فيديو

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، تعليقا على جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك "لم أتوقع هذا المستوى الرفيع، والجنازة العسكرية المهيبة التي تم إجراؤها عند وفاة مبارك".

وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك قانونا في القوات المسلحة ينظم الجنازات العسكرية.





وتابع سمير فرج: " تجرى الجنازات العسكرية إلى بعض الرتب والوظائف في القوات المسلحة، وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات، ومن يحملون نجمة سيناء".





وأكمل سمير فرج: "هناك ضوابط تحدد من تقام له جنازة عسكرية وتم إجراء الجنازة لمبارك باعتباره قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة".





وأضاف سمير فرج: "وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي كان في مأمورية عسكرية خارج البلاد وذلك منعه من حضور الجنازة".





وتابع سمير فرج: "المشير طنطاوي يعاني من التهاب في الأذن الوسطى وهذا ما منعه من حضور جنازة مبارك العسكرية".



