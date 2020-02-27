سمير فرج يكشف رد الرئيس الراحل مبارك حين سأله عن التوريث

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إنه عندما كان محافظا للأقصر زاره الرئيس الراحل مبارك 9 مرات، مضيفا " سألت مبارك عن التوريث.





وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس مبارك رد قائلا «مش هورث حد ده هم»، وأكد أنه " لم يكن لديه رغبة أو نية مسبقة لتوريث ابنه جمال مبارك".





وتابع سمير فرج عن الجنازات العسكرية: "تجرى الجنازات العسكرية إلى بعض الرتب والوظائف في القوات المسلحة، وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات، ومن يحملون نجمة سيناء".





واكمل سمير فرج: "هناك ضوابط تحدد من تقام له جنازة عسكرية وتم إجراء الجنازة لمبارك باعتباره قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة ".





وأكمل سمير فرج: "جنازة مبارك العسكرية أظهرت معدن الشعب المصري واثبتت ان الشعب المصري اصيل وعظيم ".