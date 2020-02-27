سمير فرج يكشف رد الرئيس الراحل مبارك حين سأله عن التوريث

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إنه عندما كان محافظا للأقصر زاره الرئيس الراحل مبارك 9 مرات، مضيفا "سألت مبارك عن التوريث.
وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس مبارك رد قائلا «مش هورث حد ده هم»، وأكد أنه "لم يكن لديه رغبة أو نية مسبقة لتوريث ابنه جمال مبارك".
وتابع سمير فرج عن الجنازات العسكرية: "تجرى الجنازات العسكرية إلى بعض الرتب والوظائف في القوات المسلحة، وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات، ومن يحملون نجمة سيناء".
واكمل سمير فرج: "هناك ضوابط تحدد من تقام له جنازة عسكرية وتم إجراء الجنازة لمبارك باعتباره قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة ".
وأكمل سمير فرج: "جنازة مبارك العسكرية أظهرت معدن الشعب المصري واثبتت ان الشعب المصري اصيل وعظيم ".