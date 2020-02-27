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فن

أحمد فهمي يكشف حقيقة خلافه مع معتصم النهار

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

ظهر أحمد فهمى برفقة الفنان السورى معتصم النهار وعلق على الصورة قائلا: "مش قادر أصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة".



جاء رد فهمى ردا على ما تردد الأيام الماضية حول وجود خلاف بين أحمد فهمى ومعتصم النهار أثناء مشاركتهما فى مسلسل "اسود فاتح " المقرر طرحه فى رمضان 2020. 

جاء ذلك بعد ظهور معتصم بالنهار فى أحد البرامج التليفزيونية ولم يذكر أى شيء عن التعاون الأول الذى يجمعه بأحمد فهمى وفسره البعض عن حتمية وجود مشكلة بين الطرفين. 
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