أحمد فهمي يكشف حقيقة خلافه مع معتصم النهار





مش قادر أصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة". ظهر أحمد فهمى برفقة الفنان السورى معتصم النهار وعلق على الصورة قائلا: "













جاء رد فهمى ردا على ما تردد الأيام الماضية حول وجود خلاف بين أحمد فهمى ومعتصم النهار أثناء مشاركتهما فى مسلسل "اسود فاتح " المقرر طرحه فى رمضان 2020.





جاء ذلك بعد ظهور معتصم بالنهار فى أحد البرامج التليفزيونية ولم يذكر أى شيء عن التعاون الأول الذى يجمعه بأحمد فهمى وفسره البعض عن حتمية وجود مشكلة بين الطرفين.

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".