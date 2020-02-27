أحمد فهمي يكشف حقيقة خلافه مع معتصم النهار

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
ظهر أحمد فهمى برفقة الفنان السورى معتصم النهار وعلق على الصورة قائلا: "مش قادر أصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة".
وأوضح أحمد فهمي: "أنا ومعتصم اكتر من اخوات والصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد وشائعات.. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح".
جاء رد فهمى ردا على ما تردد الأيام الماضية حول وجود خلاف بين أحمد فهمى ومعتصم النهار أثناء مشاركتهما فى مسلسل "اسود فاتح " المقرر طرحه فى رمضان 2020.
جاء ذلك بعد ظهور معتصم بالنهار فى أحد البرامج التليفزيونية ولم يذكر أى شيء عن التعاون الأول الذى يجمعه بأحمد فهمى وفسره البعض عن حتمية وجود مشكلة بين الطرفين.
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مش قادر اصدق كمية الإشاعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافه الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم .. أنا و معتصم اكتر من اخوات و الصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد و اشاعات .. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي و الرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح 🙏💪🏼💪🏼 #أسود_فاتح #معتصم_النهار #ahmedfahmi #ahmed_fahmi #actor #acting #success #positiveenergy #positivevibes #moatasemalnahar