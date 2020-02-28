39.2 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال فبراير

خسرت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، نحو 41.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 667 مليار جنيه، مقابل 1ر708 مليار جنيه خلال الشهر السابق بتراجع بلغ نسبته 5.8%.





وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 39.2 مليار جنيه من خلال تداول 4.159 مليار ورقة منفذة على 391 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 47.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.395 مليار جنيه ، منفذة على 377 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





وأظهر التقرير انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 6.45 في المائة ليسجل مستوى 13008 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 5.34 فى المائة ليبلغ مستوى 1209 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، الذي تراجع بنحو 6.02 في المائة ليبلغ مستوى 1311 نقطة.