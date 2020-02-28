AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد المرور على 34 مدرسة.. تفاصيل إحالة مسئولين للتحقيق بسبب الإهمال

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:53 ص
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التلابية والتعليم بالاسماع
Advertisements
انجي هيبة
أوضح الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التلابية والتعليم بالاسماعيلية ، تفاصيل إحالة مديري مدارس إلي التحقيق بسبب الإهمال وعدم الانضباط. 

وقال قبيص لـ صدي البلد، ان القرار جاء بعد دراسة تقرير لجنة من المديرية برئاسة مدير عام المديرية وعادل عثمان وكيل المديرية واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و محمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية وأعضاء لجنة المتابعة.  

واضح وكيل تعليم الاسماعيلية انه بعدما قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على 34 مدرسة بادارتى شمال وجنوب الاسماعيلية لمتابعة انتظام العمل بتلك المدارس والوقوف على مستوى الآداء وخلال تنفيذ مرور اللجنة على المدارس قرر إحالة مديرة مدرسة النيل الرسمية للغات بادارة شمال الي التحقيقات وتكليفها بالقيام بمأمورية بإدارة شمال التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات . 

وخلال الجولة التفقدية أبدى مدير عام التربية والتعليم استيائه وعدم رضاه عن مستوى انضباط المدرسة وتدنى مستوى النظافة علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة فى الفناء وحديقة المدرسة الي جانب الطرقات والفصول وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف، بالاضافة الى عدم الانضباط والالتزام بالجدول المدرسي حيث تواجد عدد كبير من الفصول الدراسية بدون معلم بالحصة الاولي علاوة على غياب عدد كبير من الطلاب سواء بالمرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية . 

 كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم قرارا بتكليف آية محمد محمد بالعمل مديرا لمدرسة محمد سليم سلامة الاعدادية المشتركة بدلا من خيرى محمد حسونة الذى تم احالته للتحقيقات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في واقعة التنمر داخل مدرسة بالإسماعيلية.. تحويل الطلاب المتهمين إلى لجنة الانضباط المدرسي

آخر تطورات واقعة التعدي على طالب داخل مدرسة ثانوي في الإسماعيلية

مجازاة مدير مدرسة و6 طلاب في واقعة التعدى على طالب بالإسماعيلية

مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية

مدير تعليم دمياط يتفقد امتحانات الإعدادية ويضبط حالة فوضى بإحدى اللجان

التعليم تتيح رابط استمارة التقدم الالكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2020...طالب يحاول الهرب بورقة إجابة الجبر فى إعدادية بنها.. ختام 2 ثانوي بالفيوم

ترشيحاتنا

عاجل.. مقتل 34 جنديا تركيا في إدلب السورية

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لصفقة باهر المحمدي نجم الإسماعيلي

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

سر عدم حضور المشير طنطاوي جنازة مبارك.. فيديو

برلماني يكشف حقيقة بيع أسماك مجهولة المصدر بالأسواق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد