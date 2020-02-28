بعد المرور على 34 مدرسة.. تفاصيل إحالة مسئولين للتحقيق بسبب الإهمال





وقال قبيص لـ صدي البلد، ان القرار جاء بعد دراسة تقرير لجنة من المديرية برئاسة مدير عام المديرية وعادل عثمان وكيل المديرية واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و محمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية وأعضاء لجنة المتابعة.





واضح وكيل تعليم الاسماعيلية انه بعدما قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على 34 مدرسة بادارتى شمال وجنوب الاسماعيلية لمتابعة انتظام العمل بتلك المدارس والوقوف على مستوى الآداء وخلال تنفيذ مرور اللجنة على المدارس قرر إحالة مديرة مدرسة النيل الرسمية للغات بادارة شمال الي التحقيقات وتكليفها بالقيام بمأمورية بإدارة شمال التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات .





وخلال الجولة التفقدية أبدى مدير عام التربية والتعليم استيائه وعدم رضاه عن مستوى انضباط المدرسة وتدنى مستوى النظافة علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة فى الفناء وحديقة المدرسة الي جانب الطرقات والفصول وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف، بالاضافة الى عدم الانضباط والالتزام بالجدول المدرسي حيث تواجد عدد كبير من الفصول الدراسية بدون معلم بالحصة الاولي علاوة على غياب عدد كبير من الطلاب سواء بالمرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية .





كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم قرارا بتكليف آية محمد محمد بالعمل مديرا لمدرسة محمد سليم سلامة الاعدادية المشتركة بدلا من خيرى محمد حسونة الذى تم احالته للتحقيقات .

أوضح الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التلابية والتعليم بالاسماعيلية ، تفاصيل إحالة مديري مدارس إلي التحقيق بسبب الإهمال وعدم الانضباط.