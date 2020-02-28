الدوري الأوروبي .. إنتر يتأهل بفوز سهل على لودوجوريتس .. ومان يونايتد يلاحقه بخماسية

حجز فريق مانشستر يونايتد مقعدا بدور الـ 16 من الدورى الأوروبى بعد الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكى، بخسمة أهداف دون رد فى اياب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى بالمباراة التى أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".





افتتح برونو فيرنانديز التسجيل بالهدف الأول فى الدقيقة 27 من ركلة جزاء، بعد أن منع ديلى سيمون مدافع كلوب بروج الكرة بيده وهى فى طريقها للمرمى ليتعرض للطرد المباشر.





وأحرز النيجيرى أوديون إيجالو الهدف الثانى فى الدقيقة 34 بأسيست من خوان ماتا ليسجل اللاعب أول أهدافه مع اليونايتد عقي انضمامه الشهر الماضى، قبل أن يسجل سكوت ماكتومناى الهدف الثالث فى الدقيقة 40.





وأحرز البرازيلى فريد الهدفين الرابع والخامس فى الدقيقتين 82 و93.





كما تأهل انتر ميلان الإيطالى إلى دور الـ 16 بعد الفوز على ضيفه لودوجوريتس البلغارى بهدفين مقابل هدف على ملعب "جوسيبى مياتزا" فى إياب دور الـ 32 من المسابقة.





أحرز لودوجوريتس هدف التقدم أولا بهدف أحرزه كاولى أوليفيرا دى سوزا فى الدقيقة 26، ورد الإنتر بهدفى كريستيانو بيراجى فى الدقيقة 32 والبلجيكي روميلو لوكاكو فى الدقيقة 45.



