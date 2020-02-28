AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:44 ص
29 فبراير
29 فبراير
Advertisements
عزة عاطف

يأتي يوم 29 فبراير مرة واحدة كل 4 سنوات فيما يطلق عليه سنة كبيسة كالسنة الحالية، وهو اليوم الوحيد للاحتفال بأعياد ميلاد الأشخاص النادرين المولودين في مثل هذا اليوم.

ويعد السير «جيمس ميلن ويلسون» رئيس وزراء ولاية تسمانيا الأسترالية في الفترة بين (1869 – 1972) هو الرجل المعروف الوحيد في العالم منذ بدايته الذي ولد وتوفى في يوم 29 فبراير، فإنجازه المثير للإعجاب والدهشة هو ولادته ووفاته في نفس هذا اليوم النادر.

ولد السير جيمس ميلن ويلسون في 29 فبراير 1812، وتوفى في نفس اليوم 29 فبراير 1880 وهو الأمر الغريب ففكرة ولادة شخص في يوم 29 الذي لا يأتي إلا كل 4 سنوات هو أمر نادر الحدوث، أما أن يولد ويفارق الحياة في نفس اليوم فهو الأمر المستحيل، لكنه لم يكن مستحيلًا جدًا بالنسبة لويلسون.

كان ويلسون قد تولى منصب رئيس الوزراء والسكرتير الاستعماري في وقت احتلال بريطانيا لتسمانيا في 4 أغسطس 1869، وتم وصفه على أنه "خائن" و"متمرد" من قبل بعض الناخبين في العاصمة هوبارت، وبالكاد فاز في الانتخابات التالية.

كان من بين إنجازاته:

·        قانون سكة حديد خط هوبارت-لونسيستون الرئيسي.

·        تشريع لمنع الجرب في الأغنام.

·        توفير تقطير العطور من المنتجات الاستعمارية.

·        التعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية من بينها (قانون التجارة الحرة بين الأقاليم لعام 1870 الذي لم يتلق موافقة ملكية، بسبب تطرقه لمناقشة ضريبة الدخل والملكية.

استقال في 1 نوفمبر 1872 وفي 4 نوفمبر تم انتخابه رئيسًا للمجلس التشريعي، واصل ويلسون تمثيل تسمانيا في المؤتمرات بين الأقاليم حتى توفى في منزله بسبب مرض القلب ودفن في مقبرة خليج كورنيليان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمالها سر تغيير السيناريو.. من هي كلودين أوجيه أول ممثلة شاركت في جيمس بوند

سنة كبيسة.. لو عيد ميلادك يوم 29 فبراير هتعمل ايه ؟.. ردود كوميدية.. فيديو

في ذكرى وفاته.. حفيد النقشبندي يذكر المشاهدين بابتهال "مولاي" على الهواء..فيديو

المتحف الوطني السعودي في قلب مجموعة العشرين

ترشيحاتنا

رجيم التمر والحليب فى أسبوع مذهل لحرق الدهون ..تعرفى كيف

منى الشاذلي تروي تفاصيل جديدة لـ سقوط مجدي يعقوب لحظة تكريمه بـ الإمارات

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

لم يدفن إلى الآن.. مصير مأساوي يواجه جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم

حماية المستهلك يلزم شركات السياحة برد قيمة حجوزات تذاكر سفر العمرة

نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة