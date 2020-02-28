الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

يأتي يوم 29 فبراير مرة واحدة كل 4 سنوات فيما يطلق عليه سنة كبيسة كالسنة الحالية، وهو اليوم الوحيد للاحتفال بأعياد ميلاد الأشخاص النادرين المولودين في مثل هذا اليوم.

ويعد السير «جيمس ميلن ويلسون» رئيس وزراء ولاية تسمانيا الأسترالية في الفترة بين (1869 – 1972) هو الرجل المعروف الوحيد في العالم منذ بدايته الذي ولد وتوفى في يوم 29 فبراير، فإنجازه المثير للإعجاب والدهشة هو ولادته ووفاته في نفس هذا اليوم النادر.

ولد السير جيمس ميلن ويلسون في 29 فبراير 1812، وتوفى في نفس اليوم 29 فبراير 1880 وهو الأمر الغريب ففكرة ولادة شخص في يوم 29 الذي لا يأتي إلا كل 4 سنوات هو أمر نادر الحدوث، أما أن يولد ويفارق الحياة في نفس اليوم فهو الأمر المستحيل، لكنه لم يكن مستحيلًا جدًا بالنسبة لويلسون.

كان ويلسون قد تولى منصب رئيس الوزراء والسكرتير الاستعماري في وقت احتلال بريطانيا لتسمانيا في 4 أغسطس 1869، وتم وصفه على أنه "خائن" و"متمرد" من قبل بعض الناخبين في العاصمة هوبارت، وبالكاد فاز في الانتخابات التالية.

كان من بين إنجازاته:

· قانون سكة حديد خط هوبارت-لونسيستون الرئيسي.

· تشريع لمنع الجرب في الأغنام.

· توفير تقطير العطور من المنتجات الاستعمارية.

· التعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية من بينها (قانون التجارة الحرة بين الأقاليم لعام 1870 الذي لم يتلق موافقة ملكية، بسبب تطرقه لمناقشة ضريبة الدخل والملكية.

استقال في 1 نوفمبر 1872 وفي 4 نوفمبر تم انتخابه رئيسًا للمجلس التشريعي، واصل ويلسون تمثيل تسمانيا في المؤتمرات بين الأقاليم حتى توفى في منزله بسبب مرض القلب ودفن في مقبرة خليج كورنيليان.