شركة تخسر أموالها بسبب منتج يحمل اسم "كورونا" بالصدفة

تعرضت شركة Brewer Anheuser-Busch InBev الصينية للخمور والتي تحمل إحدى ماركاتها الشهيرة اسم «كورونا» إلى الانخفاض الحاد في الأرباح الفصلية بعد أن كلفها فيروس كورونا حوالي 132 مليون جنيه إسترليني من الأرباح الضائعة.





توقعت أكبر شركة خمور عملاقة في العالم والتي من إحدى علاماتها منتجات خمور (كورونا - بدوايزر – ستيلا)، أن أرباح الربع الأول ستنخفض بنسبة 10٪ تقريبًا بعد خوف الناس من الإسم بسبب انتشار الفيروس مما قلل الطلب عليها في الصين.





خاصة مع انتشار المرض بالتزامن مع العام الصيني الجديد، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 8 ٪، وتقدر شركة AB InBev الأرباح التي تحققت في جميع أنحاء الصين بحوالي 221 مليون جنيه إسترليني من المبيعات الضائعة في أول شهرين من عام 2020.





وذلك وحده بسبب فيروس كورونا - المعروف أيضًا باسم Covid-19، وصرحت الشركة التي مقرها بلجيكا: "إن تأثير تفشي فيروس Covid-19 على أعمالنا مستمر في التطور، لقد أدى تفشي المرض إلى انخفاض كبير على الطلب داخل الصين في كل من المناطق المحلية وفي الداخل.

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وأضافت وفقًا لصحيفة مترو أن الطلب على منتجاتها من الخمور التي تحمل اسم كورونا بالصدفة خلال السنة الصينية الجديدة أصبح أقل مما كان عليه في السنوات السابقة حيث تزامن مع بداية تفشي الفيروس.