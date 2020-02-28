كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

عقد كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، قرانه اليوم، في حفل عائلي، بأحد الأماكن العامة، في حضور الأهل والأصدقاء.

وتغيب بامبو عن المران الأخير لفريقه استعدادًا لخوض مباراته أمام الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.

وتتسم مواجهات الزمالك والترجي بحساسية اللقاءات العربية العربية فى المواجهات تحت مسمى مختلف المسابقات القارية التى شهدت تفوقا للفارس الأبيض على الفريق التونسي جاء آخر بطولة السوبر الإفريقي.

الفارس الأبيض المنتشي بالسوبر الإفريقي منذ أيام يتأهب لتكرار سيناريو الفوز ومواصلة سلسلة التفوق على الفريق التونسي خلال المواجهة الماضية فيما يسعى الترجي إلى الثأر من الزمالك بعد تجريده من اللقب القاري فى الدوحة.

