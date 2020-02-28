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محافظات

محافظ مطروح يوجه بإزالة مخلفات حادث القطار .. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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أيمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقع حادث القطار موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات الحادث لسرعة إعادة حركة قطارات خط السكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.

وأضاف "شعيب" أنه جاري المعاينة حاليًا بمكان الحادث بحضور النيابة والأدلة الجنائية وهيئة السكة الحديد وعناصر الشرطة بمديرية أمن مطروح.

وأشار أنه تم وصول ونش السكة الحديد لمنطقة العلمين قادما من اسكندريه وجاهز للتدخل لرفع عربات القطار وإزالة مخلفات الحادث فور انتهاء المعاينات لسرعة إعادة حركة القطارات.

كان قطار مطروح المتجه من الإسكندرية لمطروح قد تعرض للانقلاب أمام قرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة الضبعة والذي أسفر عن إصابة 45 شخصا.

وعلي الفور اتجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث والذي تم نقل المصابين لمستشفيات الضبعة والعلمين والحمام.
محافظ مطروح يوجه بإزالة مخلفات حادث القطار .. صور
محافظ مطروح يوجه بإزالة مخلفات حادث القطار .. صور
محافظ مطروح يوجه بإزالة مخلفات حادث القطار .. صور
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