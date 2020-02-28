محافظ مطروح يوجه بإزالة مخلفات حادث القطار .. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقع حادث القطار موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات الحادث لسرعة إعادة حركة قطارات خط السكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.





وأضاف "شعيب" أنه جاري المعاينة حاليًا بمكان الحادث بحضور النيابة والأدلة الجنائية وهيئة السكة الحديد وعناصر الشرطة بمديرية أمن مطروح.





وأشار أنه تم وصول ونش السكة الحديد لمنطقة العلمين قادما من اسكندريه وجاهز للتدخل لرفع عربات القطار وإزالة مخلفات الحادث فور انتهاء المعاينات لسرعة إعادة حركة القطارات.



