رسالة عاجلة من التعليم لـ طلاب 2 ثانوي بخصوص رسوم تأمين التابلت

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية ، أعلنت خلاله انه قد تلاحظ في الاونة الاخيرة عدم قيام طلاب الصف الثاني الثانوي والمعلمين القائمين على العملية التعليمية ، بسداد قيمة تأمين التابلت عن العام الثاني مما يؤدي إلى سقوط حقهم التأميني.





وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات : برجاء التفضل بالتنبيه على الطلاب والمعلمين بسداد قسط السنة التأمينية بمكاتب البريد ، لعدم سقوط حقهم في الوثيقة التأمينية.









وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد ، وذلك فقط لطلاب الصف الاول الثانوي للمرة الاولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الاولى والثانية .





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تقوم بطباعة الكتب الورقية لطلاب صفوف المرحلة الثانوية في السنوات القادمة.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قرار وقف طباعة الكتب الورقية يأتي على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية العام القادم سيكون سيكون جميعهم معهم أجهزة تابلت .





وقال وزير التربية والتعليم : إن بنك المعرفة المصري متاحًا عليه منصة ادارة التعلم ، التي تتيح نسخ رقمية إلكترونية من المناهج المصرية المقررة على طلاب صفوف المرحلة الثانوية.





وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد كلفنا شركات كثيرة جدا بتأليف محتوى رقمي يساعد على شرح كافة مناهج المرحلة الثانوية للطلاب بمختلف الطرق المكتوبة و التفاعلية والمصورة.



