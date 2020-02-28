الجيش في أسبوع: الرئيس يشارك في جنازة مبارك .. وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري في زيارة لباكستان .. ورئيس الأركان يلتقي بقائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية

الجيش في أسبوع:

= الرئيس يشارك في جنازة الرئيس الأسبق مبارك

= وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري خلال زيارته لباكستان

= رئيس الأركان يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية





ينشر موقع صدى البلد، أبرز الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما نعت القوات المسلحة الرئيس الأسبق قائلة أنه أبن من أبنائها وأحد أبطال حرب أكتوبر.





كما يبحث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التعاون العسكري وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية الفريق سكوت هاول والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.





السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التى أقيمت ظهر الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي.

وقد نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.





وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.





ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك والذى وافته المنية صباح الثلاثاء، كما تقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .





القوات المسلحة: مبارك أحد قادة أكتوبر ونتقدم لأسرته وضباط الجيش وللجنود بخالص العزاء

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك والذى وافته المنية صباح الثلاثاء، كما تقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .





لتعزيز التعاون العسكري .. وزير الدفاع يغادر إلى باكستان

غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.





وقد ألتقى الفريق أول محمد زكي خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، وذلك لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.





رئيس الأركان يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية الفريق سكوت هاول والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.





تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.





وأكد الفريق محمد فريد، عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.





كما أشاد قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.