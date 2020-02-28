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أخبار العالم

نيوزلندا تفرض قيودا على المسافرين القادمين من إيران بسبب فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت سلطات نيوزلندا، اليوم الجمعة، فرض قيود على المسافرين القادمين من إيران وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا لديها. 

وأعلنت نيوزلندا يوم الاثنين الماضي تمديد القيود الحدودية التى تفرضها لمدة ثمانية أيام أخرى، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.

 

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