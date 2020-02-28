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رياضة

أخبار الرياضة.. قبلة جنش لـ مرتضى منصور.. نجم الترجي يستفز الزمالك.. واستفسار لـ فايلر من الخطيب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

هاجم عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري مؤكدًا أنه لم ينفذ العديد من الوعود التي وعدها للجماهير حينما نصب من الاتحاد الدولي كرئيس لاتحاد الكرة.


علق بشير التابعي مدافع الزمالك الأسبق، على مباراة الأهلي أمام صن داونز المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تلعب غدًا السبت مباراة ذهاب دور الـ8 من البطولة القارية، على أرضية استاد القاهرة.

توعد نبيل معلول، المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، لاعبي وفريق الكرة الاول لنادي الزمالك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.


أبدى محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، ثقته في قدرة فريقه على الفوز في لقاء الزمالك المصري، اليوم الجمعة، بستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

داعب محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة القلعة البيضاء، خلال جلسة الاخير مع اللاعبين.

وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، استفسار لمجلس ادارة النادي الأهلي وذلك قبل مواجهة صن داونز المقبلة.
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