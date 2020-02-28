مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة

دورى ابطال افريقيا
الزمالك - الترجي .. 6 مساء .. قناة beIN Sports HD 1
الرجاء - مازيمبي .. 9مساء ..قناة beIN Sports HD 1
الدورى الانجليزي
نوريتش سيتي - ليستر سيتي .. 10 مساء ..قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد - بلد الوليد .. 10 مساء .. beIN Sports HD 3
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف - هيرتا برلين .. 9:30 مساء .. beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
نيم أولمبيك - مارسيليا ..9:45 مساء .. beIN Sports HD 6
الدورى السعودى
ضمك - الحزم ..3:10 مساء .. KSA Sports 2 HD
العدالة - الفيصلي ..5:20 مساء ..KSA Sports 3 HD
الفيحاء - الرائد .. 7:10 .. KSA Sports 2 HD