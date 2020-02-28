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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:00 ص
الزمالك والترجي التونسي
الزمالك والترجي التونسي
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم الجمعة 28 – 2 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف البطولات العالمية أبرزها مواجهة الزمالك المصري أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا .

دورى ابطال افريقيا
الزمالك - الترجي .. 6 مساء .. قناة beIN Sports HD 1
الرجاء - مازيمبي .. 9مساء ..قناة  beIN Sports HD 1 

الدورى الانجليزي 
نوريتش سيتي - ليستر سيتي .. 10 مساء ..قناة  beIN Sports HD 2 

الدوري الإسباني 
ريال سوسيداد - بلد الوليد .. 10 مساء .. beIN Sports HD 3 

الدوري الألماني 
فورتونا دوسلدورف - هيرتا برلين .. 9:30 مساء .. beIN Sports HD 5  

الدوري الفرنسي 
نيم أولمبيك - مارسيليا ..9:45 مساء .. beIN Sports HD 6 

الدورى السعودى 
ضمك - الحزم ..3:10 مساء .. KSA Sports 2 HD 

العدالة - الفيصلي ..5:20 مساء ..KSA Sports 3 HD 

الفيحاء - الرائد .. 7:10 .. KSA Sports 2 HD
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