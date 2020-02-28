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رياضة

الدوري الأوروبي.. نتائج وأهداف دور الـ 32 بعد خروج أرسنال وأياكس.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:34 ص
اياكس
اياكس
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عبدالله هشام
أقيمت أمس منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي والتي شهدت خروج تاريخي لفريق ارسنال الانجليزي أمام أولمبياكوس اليوناني بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في الاياب .

وجاءت نتائج دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي كالتالي : 
اسبانيول 3-2 ولفرهامبتون 
واستفاد الفريق الانجليزي من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف نظيفة ليتأهل الى دور ال16 من البطولة 

بورتو 1-3 بايرن ليفركوزن 
بازل السويسري 1-0 ابويل نيقوسيا 
لاسك لينز النمسا 2-0 اي زد الكمار الهولندي 
مالمو 0-3 فولفسبورج 

جينت البلجيكي 1-1 روما الإيطالي 
تأهل فريق روما مستفيدا من فوزه بمباراة الإياب بنتيجة هدف دون رد 

اسطنبول باشاك شهير التركي 4-1 سبورتينج لشبونة البرتغالي 
شهدت المباراة ريمونتادا قاسية علي أبناء البرتغال بعد فوزه في مباراة الذهاب علي ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف ليستغل الأتراك ملعبهم وجماهيرهم ويفوز بنتيجة تأهلهم إلى دور ال16 من البطولة .

اياكس امستردام 2-1 خيتافي 
خرج فريق اياكس من بطولة الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين 3-2 لصالح الاسبان وتعد احدي مفاجأت البطولة حتي الان بعد ان استطاع فريق اياكس امستردام الوصول الي نصف نهائي بطولة دوري الابطال اوروبا الموسم الماضي .

سيلتك 1-3 كوبنهاجن الدانماركي 

إشبيلية 0-0 كلوب الروماني 
تأهل اشبيلية الاسباني إلى دور ال16 مستفيدا من التعادل الايجابي في مباراة الذهاب 

ارسنال 1-2 أوليمبياكوس اليوناني 
خرج فريق أرسنال من البطولة بهدف في الدقيقة 119 بأقدام اللاعب المغربي يوسف العربي ليكون مجموع اللقائين 2-2 

مانشستر يونايتد 5- 0 كلوب برج 
حقق فريق مانشستر يونايتد اكبر فوز في مباراة واحدة ب إياب دور ال32 من البطولة 

انتر ميلان 2-1 لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا 

بنفيكا البرتغالي 3-3 شاختار دونيتسك الأوكراني 
تأهل الفريق الأوكراني مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف 

وتقام اليوم الجمعه المباراة الأخيرة في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي حيث يستضيف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي منافسه فرانكفورت الألماني في تمام الساعة السابعة مساء ، وكان الفريق الألماني قد حقق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب البطولة .
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