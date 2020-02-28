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محافظات

أثار أسوان: الاهتمام بالخدمات السياحية داخل المواقع الأثرية على مستوى المحافظة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لرفع كفاءة وتجميل وتطوير المناطق والمعالم السياحية والأثرية الواقعة داخل نطاق محافظة أسوان عاصمة الشباب الافريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.

وفى هذا الصدد،نوه الأثرى الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان إلى أنه منذ دمج وزارتى السياحة والآثار معًا يجرى العمل على قدم وساق للاهتمام بالخدمات السياحية داخل المواقع الأثرية على مستوى المحافظة. 

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد إن الأعمال الجارية داخل المواقع الأثرية تتضمن تركيب كاميرات للمراقبة وأجهزة الإنذار ضد الحريق وضد السرقة ورفع كفاءة دورات المياه الموجودة وإنشاء دورات جديدة، علاوة على طرح الكافتيريات بالمناطق الأثرية للإيجار وإصلاح وتجديد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ضد الحريق وضد السرقة في المتاحف والمخازن المتحفية. 

وأضاف مدير عام آثار أسوان أن مرسى معبد كوم أمبو تابع للوحدة المحلية، ولكن الآثار تدخلت، وتم رفع كفاءة المرسي بالكامل،  وجارى العمل فى الجزء المجاور للمعبد بالشروط والمواصفات التي وضعتها الآثار وذلك تحت إشراف منطقة آثار أسوان.

ولفت سعيد إلى أنه جارى تمهيد الطرق بجميع المواقع الأثرية،  بالإضافة إلى وضع لوحات إسترشادية، كما أنه جارى أيضًا رفع كفاءة مراسى المعابد التى تطل على النيل مثل مراسى معبد كلابشة ومعبد فيله.
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