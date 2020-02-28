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اقتصاد

بخدمة جديدة للموظفين.. أوبر تصل العاصمة الإدارية الجديدة.. تفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:35 م
أوبر
أوبر
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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، وأحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع نطاق خدمة الشركة ليشمل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت هالة السعيد،خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تعمل على الانتقال بمرافق ومؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من شركة أوبر فى توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لنقل موظفى الدولة والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية ستعمل على توفير بيئة عمل تناسب الخطط التوسعية لشركة أوبر فى مصر من خلال تذليل كل العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدة بتجربة UBer Bus التى انطلقت للمرة الأولى فى العالم من القاهرة.

وأضافت السعيد إلى أنه من الضروري استحداث خاصية "الراكب المنتظم" أو ‘Regular Passenger”  داخل خدمة Uber Bus  بالقاهرة; ذلك بهدف تسهيل الخدمة المقدمة لفئات بعينها من الركاب ممن يتنقلون من وإلى واجهات محددة بشكل يومي مثل الطلاب أو الموظفين.

وحول نشاط شركة أوبر فى مصر بداية من عام 2014، أوضح أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، أن الشركة لديها الان أكثر من 130 ألف سائق، وتنقل بشكل يومي مئات الالاف من الركاب لوجهات مختلفة ، مؤكدًا اهتمام الشركة بزيادة نطاق استثماراتها فى السوق المصرية الواعدة .

فيما أكد  أحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر، أن شركة أوبر مصر ستعمل على وضع برنامج خاص بالحكومة المصرية تحت اسم “Uber For Government” لتوفير خدمة نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية بتكلفة شهرية مناسبة.

وعن الخطط المستقبلية لشركة أوبر داخل مصر، أشار أحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر إلى أن الشركة تدرس إمكانية إدخال برنامج Uber Intercity الذي سيسهل عملية التنقل داخل العاصمة الإدارية ومختلف محافظات مصر.
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