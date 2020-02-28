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فن

لا أحد يستحق.. ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها قبل عقد قرانها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:03 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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شيري نبيل
نشرت ديانا كرزون، مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "لا تمنح أحدًا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".

من ناحية أخرى  تعرضت ديانا للهجوم فور إعلان موعد عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري.

وكان قد أعلن الإعلامى الأردني معاذ العمرى عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرازون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك" أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما، قائلا :"سأتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".

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