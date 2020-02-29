AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عضو الأزهر العالمي للفتوى يوضح كيف نواجه كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 03:01 ص
عضو الأزهر العالمي
عضو الأزهر العالمي للفتوى يوضح كيف نواجه كورونا
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الإنسان عليه ألا يجزع من الأوبئة المنتشرة، ويلجأ الإنسان إلى الله بصدق والله بيده الضر وبيده النفع، وعلى المسلم الإكثار  من النوايا الصالحة وألا تتأثر نفسيته بالمرض.

وأوضح عضو العالمي للفتوى، أن الإنسان عليه أن يبتعد عن الأماكن المزدحمة، وألا نستخدم أدوات خاصة بغيرنا، وعلينا بتطبيق هدي النبي في النظافة الشخصية وألا ننبذ المريض وألا نتنمر عليه وأن نحتويه وندعو الله أن يرفع عنه هذا الضر.

وأكمل:  رمي المخلفات والقاذورات في الشوارع تنقل العدوى وتنشر الأوبئة مشددا على عدم البصق في الشوارع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغرض من صلاة الاستخارة وكيفيتها.. أمين الفتوى يوضح

هل يجب اعادة الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع .. الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحائض عمل الاستخارة بدون صلاة ؟

عضو الأزهر للفتوى: الزواج عبادة يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة بهذه الشروط

7 تدابير وقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.. الأزهر: ذكرت في السنة النبوية

كلمات وأدعية تنهي الآلام.. و7 أمور تمدك بالصحة والعافية

ترشيحاتنا

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

قرار عاجل من محمود الخطيب بشأن استبعاد كهربا وتجميده لأجل غير مسمى

وزير الخزانة الأمريكي: ملتزمون باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا

بعد وفاتها بـ ورم في المخ.. تفاصيل جنازة وعزاء ابنة الموسيقار الموجي

بنشرقي كلمة السر.. 4 أهداف وطرد ملخص مباراة الزمالك والترجي

تعليق ناري من هيثم فاروق في فوز الزمالك على الترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حريق ضخم يلتهم أشهر محطات قطار باريس

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد