عضو الأزهر العالمي للفتوى يوضح كيف نواجه كورونا

قال الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الإنسان عليه ألا يجزع من الأوبئة المنتشرة، ويلجأ الإنسان إلى الله بصدق والله بيده الضر وبيده النفع، وعلى المسلم الإكثار من النوايا الصالحة وألا تتأثر نفسيته بالمرض.





وأوضح عضو العالمي للفتوى، أن الإنسان عليه أن يبتعد عن الأماكن المزدحمة، وألا نستخدم أدوات خاصة بغيرنا، وعلينا بتطبيق هدي النبي في النظافة الشخصية وألا ننبذ المريض وألا نتنمر عليه وأن نحتويه وندعو الله أن يرفع عنه هذا الضر.



