بـ4 خطوات سهلة.. امسح سجل بحثك على متجر Google Play.. صور

يستخدم العديد من الأشخاص تطبيق متجر Google Play على هواتف الأندرويد، لتحميل العديد من التطبيقات المختلفة الموجودة مثل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى والألعاب وغيرها.





وعند البحث على تطبيقات معينة على متجر Google Play فإن التطبيق يقوم بحفظ البحث في سجل بحث التطبيق، مما يجعل هذا البحث عرضة لرؤية العديد من الأشخاص عند استخدام هاتفك، أو ربما يضعك في حالة من الإحراج عند استخدام سجل البحث على التطبيق أمام أحد الأشخاص.





وذكر موقع Business Insider مجموعة من الخطوات البسيطة التى يجب القيام بها عند مسح سجل بحث متجر Google Play.





1- قم بفتح تطبيق متجر Google Playعلى هاتفك الأندرويد





2- اضغط على زر القائمة الموجودة في أعلى الجانب الأيسر





3- في الشريط الجانبي الموجود في القائمة، والقريب من أسفل القائمة، اضغط على Settings أو قائمة الضبط.



