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تكنولوجيا

بـ4 خطوات سهلة.. امسح سجل بحثك على متجر Google Play.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:01 م
4 خطوات سهلة.. امسح
4 خطوات سهلة.. امسح سجل بحث متجر Google Play
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ندى على
يستخدم العديد من الأشخاص تطبيق متجر Google Play على هواتف الأندرويد، لتحميل العديد من التطبيقات المختلفة الموجودة مثل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى والألعاب وغيرها. 

وعند البحث على تطبيقات معينة على متجر Google Play فإن التطبيق يقوم بحفظ البحث في سجل بحث التطبيق، مما يجعل هذا البحث عرضة لرؤية العديد من الأشخاص عند استخدام هاتفك، أو ربما يضعك في حالة من الإحراج عند استخدام سجل البحث على التطبيق أمام أحد الأشخاص. 

وذكر موقع  Business Insider مجموعة من الخطوات البسيطة التى يجب القيام بها عند مسح سجل بحث متجر  Google Play. 

1- قم بفتح تطبيق متجر  Google Playعلى هاتفك الأندرويد 

2- اضغط على زر القائمة الموجودة في أعلى الجانب الأيسر 

3- في الشريط الجانبي الموجود في القائمة، والقريب من أسفل القائمة، اضغط على Settings أو قائمة الضبط. 

4- تحت خانة  "General" اضغط على "Clear local search history"  أو امسح تاريخ سجل البحث، وعند القيام بهذه الخطوة فإن سجل البحث الموجود على متجر  Google Play سيتم مسحه. 
بـ4 خطوات سهلة.. امسح سجل بحثك على متجر Google Play.. صور
بـ4 خطوات سهلة.. امسح سجل بحثك على متجر Google Play.. صور
بـ4 خطوات سهلة.. امسح سجل بحثك على متجر Google Play.. صور
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