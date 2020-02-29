احم حسابك على WhatsApp من الاختراق في 4 خطوات

هناك أكثر من 2 مليار شخص حول العالم يستخدمون تطبيق المراسلات الأشهر واتسآب بشكل أساسى في حياتهم اليومية، حيث يبقيهم على تواصل وإتصال دائم مع الأصدقاء والعائلة، وحتى فى العائلة.





و يتميز تطبيق WhatsApp أيضًا بتشفير تام للرسائل مما يجعله أكثر التطبيقات أمانًا في العالم، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت تقارير عدة عن حسابات فى واتساب تم اختراقها، بالإضافة للكشف أيضًا عن إتاحة روابط مجموعات الدردسة الخاصة على نتائج بحث جوجل.





لذلك نقدم 4 خطوات رئيسية تمكنك من تأمين حسابك على WhatsApp من الاختراق:





1- تسجيل الدخول باستخدام التحقق من الرسائل القصيرة:

إذا كنت ضحية لاختراق WhatsApp ، فيمكنك إعادة تنشيط حسابك بسهولة عن طريق تسجيل الدخول باستخدام التحقق من الرسائل القصيرة الجديدة، ولا تقم مطلقًا بمشاركة رمز تحقق الواتساب مع أي شخص لآن الهاكرز يستغلوا مثل هذه الثغرات.





2- عرض رسائل واتساب باستخدام Google Drive:

يمكن اختراق البيانات التي قمت بتخزينها باستخدام Google Drive للنسخ الاحتياطي نظرًا لما يحتويه من الرسائل والصور ومقاطع الفيديو الاحتياطية، لذلك قم ب حظر الوصول إلى هاتف android من الاعدادات .





3- تطبيق NEXSPY:

أخطر البرامج هو Nexspy حيث يستخدم فى التجسس لنظام Android، والذى يسمح للهاكرز بتتبع وتسجيل ومراقبة كل شيء على الهاتف المستهدف ، بما في ذلك رسائل WhatsApp، ويصعب إكتشافه مع الكثيرين لذلك يفضل عمل باسورد للموبايل.





4- ثغرة الباركود QR الموجودة بالواتساب:

كشفت منظمة CheckPoint العالمية عن وجود ثغرة في بروتوكولات الأمان الخاصة بواتساب فى الباركود بالعام الماضى ، والتي تسمح للهاكرز بالتحكم في الرسائل وتعديلها، إلا أن استخدام برنامج مكافحة فيروسات تمنع أي تطبيق مشبوه من اختراق أجهزة المستخدمين عن طريق Whatsapp Web .