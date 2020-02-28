مياه أسيوط تتأهب لـ انطلاق مسابقة السلامة والصحة المهنية لـ 10 شركات





تستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فعاليات "مسابقة السلامة والصحة المهنية"، التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتضم المسابقة كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور.





وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أنه سيتم انطلاق مسابقة السلامة والصحة المهنية بمياه أسيوط بداية شهر مارس الجارى؛ بمشاركة 10 شركات بالوجه القبلى تمثل شركات مياه ( الجيزة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وأسيوط) تحت رعاية الشركة القابضة للمياه، سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع (الأماكن المغلقة، وتسريب الكلور).





وأضاف أنه سيتم إقامة دورة تدريبية لعدد (20) فريق مشارك فى المسابقة، وكذلك عقد اجتماع مع مديرى عموم السلامة والصحة المهنية بالشركات المشاركة بنهاية شهر فبراير الجارى طبقا للجدول الزمنى المعد لسير المسابقة، كما تتضمن المسابقة كيفية إصلاح الأعطال المفاجئة لعمل المحطات والأخطار المحتملة مثل تسرب غاز الكلور فى أسرع وقت، مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكيفية الدخول فى الأماكن المغلقة والضيقة والمحصورة، ومن ثم إعلان نتيجة المسابقة تحت إشراف، لجنة تحكيم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتقيم عمل وأداء الأطقم الفنية للسلامة والصحة المهنية، للشركات المشاركة فى المسابقة