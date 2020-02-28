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رياضة

ساديو ماني يتحدث عن معاناته مع الفقر وصراعه مع والدته وتمثال كلوب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:14 م
ساديو ماني
ساديو ماني
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محمد السعيد
أكد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه عانى كثيرا في طفولته، بسبب ظروف المعيشة الصعبة.

وقال ساديو ماني في حوار هيئة الإذاعة البريطانية  "BBC ": "لقد أتيت من قرية صغيرة جدا بعيدة عن العاصمة داكار، كان الأمر صعبا حقا، لكن هذا جزء من الحياة".

وأضاف ساديو ماني: "يجب الإيمان بالنفس وعدم الاستسلام ومواصلة العمل، هذا هو مفتاح النجاح، كما يجب التفكير دائما بأنك ستصبح شيئا في المستقبل".

وتابع ساديو ماني: "والداتي كانت تكره كرة القدم، كانت هي وخالي يعتقدان أنها مضيعة للوقت، اضطررت للذهاب إلى المدرسة من أجل إرضائهما، لكن في النهاية أثبت أنهما مخطئان".

وعن يورجن كلوب قال ساديو ماني:"كلوب مدرب رائع ومميز يبذل أقصى جهده دائما من أجل اللاعبين والفريق، أعتقد أن سيتم بناء تمثال له في ملعب أنفيلد".
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