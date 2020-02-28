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أخبار العالم

بعد مقتل جنود أتراك في سوريا.. أردوغان يهدد بوتين ويستنجد بترامب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:06 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحيم يسري
قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن كل عناصر الجيش السوري أصبحوا أهدافا وسيتم ضربهم.

وأضافت أن أردوغان حث بوتين على ضمان أن تفي روسيا بمسؤولياتها في إدلب وتوقف هجمات القوات السورية، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجمات للجيش السوري في إدلب، وفقا لشبكة "تي ار تي" التركية.

وأوضحت أن أردوغان سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة تتوقع دعما "فعليا".

ويأتي التهديد التركي باستهداف كافة القوات الحكومية قبل انتهاء  المهلة التي منحها أردوغان إلى الجيش السوري للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها خلال الفترة الماضية، والتي من المقرر أن تنتي السبت.

وبعثت روسيا  برسالة تهديد ضمني في وقت سابق لتركيا في حال أطلقت عملية عسكرية ضد الجيش السوري، بعد انتهاء المهلة.


من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي آخر مستجدات الوضع في إدلب.

وأكد بيسكوف أنه كان يتوجب على الجيش التركي من خلال نقاطه في سوريا، السيطرة على المسلحين ومنع النشاط الإرهابي، لكنه لم يتمكن من النجاح في هذه المهمة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، أجرى اليوم تصالا هاتفيا مع مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا الوضع في سوريا، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
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