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محافظات

تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تزايد الإقبال على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ، عقب صلاة الجمعة، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة بالمحافظة، التي يتنافس فيها 27 مرشحًا؛ لاختيار 7 منهم فقط.

وقال المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن الانتخابات تسير بشكل مُنظم، مشيرًا إلى أن الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية يقومون بالتصويت داخل 6 لجان بحسب الشعبة التي ينتمي لها.

وشهدت الانتخابات تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وذلك تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، وتواجدت سيارات قوات الأمن، حول مقر النقابة الفرعية بمدينة كفر الشيخ لتأمين العملية الانتخابية.

وتشهد الانتخابات منافسة 6 مرشحين على مقاعد شعبة الكهرباء لاختيار 3 منهم فقط، و8 مرشحين على مقعدي شعبة الميكانيكا لاختيار اثنين منهم فقط، و8 مرشحين آخرين على مقعد شعبة الهندسة المدنية لاختيار مرشح فقط، و5 مرشحين على الشعبة المجمعة التي تضم تخصصات الغزل والكيمياء والتعدين لاختيار مرشح واحد فقط.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، يبلغ 14 ألفًا و373 مهندسًا.

تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور
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