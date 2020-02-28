AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بورسعيد عاصمة الثقافة.. أمير الغناء العربى يغرد على أرض الباسلة 9 مارس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:04 م
هانى شاكر
هانى شاكر
Advertisements
كتب محمد الغزاوى

كشف الدكتور أحمد أبو المجد عضو النقابة العامة للمهن الموسيقية رئيس نقابة بورسعيد، عن بدء استعداد النقابة بالمحافظة لاستقبال الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين يوم 9 مارس المقبل لإحياء حفل وزارة الثقافة على ارض بورسعيد عقب إعلانها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2020.


وقال أبو المجد فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن أمير الغناء العربى لطالما أكد مرارا وتكرارا خلال العديد من اللقاءات والجولات أنه سيشارك أهالى الباسلة خلال الدورة الحالية لمجلس النقابة أحياء إحدى الفعاليات الهامة سواء على الصعيد القومى أو خلال احتفالات الباسلة بذكرى انتصارها على قوى العدوان الثلاثى عام 1956 تقديرا لما قدمه شعب بورسعيد من تضحيات وبطولات من أجل الذود و الدفاع عن الوطن.


وأشار أبو المجد إلى أن الفنان هانى شاكر لبى دعوة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة دون تردد عقب علمه بإقامة الاحتفالية على أرض بورسعيد التى أعلنت عاصمة للثقافة المصرية.


وفى ذات السياق أكد الفنان محمد الدسوقى مستشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الفنى أن الفعاليات ستشمل العديد من الأنشطة الفنية والأدبية وستضم كثيرا من المؤتمرات والندوات الثقافية والفنية، كما سيكون هناك فرق فنية من دار الأوبرا، والفرق المسرحية والشعبية المختلفة.


وأضاف الدسوقى لصدى البلد أن تدشين المهرجان سيشهد عرض الفيلم السينمائي بورسعيد، أحد كنوز السينما المصرية، فضلا عن رفع كفاءة معرض الفنون التشكيلة، قصر ثقافة بورسعيد، ومركز فنون بورسعيد، الذي يفتتح بحفل غنائي للفنان هاني شاكر وعدد من فناني دار الأوبرا، والفرقة الفنون الشعبية لبورسعيد.


كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أعلنت بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2020 وأكدت تجهيز أجندة ثقافية وفنية قوية جدا، ستبدأ في بورسعيد بداية من الشهر المقبل، بالتزامن مع مؤتمر الأدباء مؤكدة أنّ الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية، سينتج عنها عدة شركات معنية بالثقافة والسينما.

 

اقرأ مع الخبر 

محضر ونيابة.. حمو بيكا يسقط في فخ جديد بالشرقية | تفاصيل


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد الثقافة المصرية فى 2019 .. تطوير المؤسسات وتفعيل دورها.. تحقيق العدالة الثقافية.. تنمية الموهوبين.. وتأكيد ريادة مصر الحضارية.. ودعم الصناعات الثقافية وحماية التراث

هاني شاكر يستجيب لابن بورسعيد المريض قبل دخوله العمليات .. فيديو

جبر الخواطر.. سر مكالمة هاني شاكر التي حققت أمنية مريض قبل إجراء عملية مصيرية

بحضور النجوم.. تكريم يحيى الفخراني في دار الأوبرا

وزيرة الثقافة: القاهرة تحظى بالحراك الثقافي في 2020

شاهد.. أحدث ظهور لـ هانى شاكر بعد أزمته مع مطربين المهرجانات

ترشيحاتنا

شيرين رضا تدعو ابنتها لـ التخلّي عن عمرو دياب .. تفاصيل

بن غيث يضرب الزمالك بالهدف الأول في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

خريطة تفاعلية.. حالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا حول العالم

شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

حضر بالكامل.. مجلس الأهلي يقدم واجب العزاء في حسني مبارك

قادمة من الدول الموبوءة بـ كورونا.. كيف تصرف حجر الإسكندرية مع لحوم ودواجن آسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بان كيك البطاطس وسلطة التونة بالخضار

فوائد الجرجير .. علاج سحري للشعر والبشرة ومذهل للحامل والعلاقة الزوجية

بسبب سيلفي.. مراهقة متهورة تطلق النار على طفل