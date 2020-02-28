بورسعيد عاصمة الثقافة.. أمير الغناء العربى يغرد على أرض الباسلة 9 مارس

كشف الدكتور أحمد أبو المجد عضو النقابة العامة للمهن الموسيقية رئيس نقابة بورسعيد، عن بدء استعداد النقابة بالمحافظة لاستقبال الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين يوم 9 مارس المقبل لإحياء حفل وزارة الثقافة على ارض بورسعيد عقب إعلانها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2020.





وقال أبو المجد فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن أمير الغناء العربى لطالما أكد مرارا وتكرارا خلال العديد من اللقاءات والجولات أنه سيشارك أهالى الباسلة خلال الدورة الحالية لمجلس النقابة أحياء إحدى الفعاليات الهامة سواء على الصعيد القومى أو خلال احتفالات الباسلة بذكرى انتصارها على قوى العدوان الثلاثى عام 1956 تقديرا لما قدمه شعب بورسعيد من تضحيات وبطولات من أجل الذود و الدفاع عن الوطن.





وأشار أبو المجد إلى أن الفنان هانى شاكر لبى دعوة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة دون تردد عقب علمه بإقامة الاحتفالية على أرض بورسعيد التى أعلنت عاصمة للثقافة المصرية.





وفى ذات السياق أكد الفنان محمد الدسوقى مستشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الفنى أن الفعاليات ستشمل العديد من الأنشطة الفنية والأدبية وستضم كثيرا من المؤتمرات والندوات الثقافية والفنية، كما سيكون هناك فرق فنية من دار الأوبرا، والفرق المسرحية والشعبية المختلفة.





وأضاف الدسوقى لصدى البلد أن تدشين المهرجان سيشهد عرض الفيلم السينمائي بورسعيد، أحد كنوز السينما المصرية، فضلا عن رفع كفاءة معرض الفنون التشكيلة، قصر ثقافة بورسعيد، ومركز فنون بورسعيد، الذي يفتتح بحفل غنائي للفنان هاني شاكر وعدد من فناني دار الأوبرا، والفرقة الفنون الشعبية لبورسعيد.





كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أعلنت بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2020 وأكدت تجهيز أجندة ثقافية وفنية قوية جدا، ستبدأ في بورسعيد بداية من الشهر المقبل، بالتزامن مع مؤتمر الأدباء مؤكدة أنّ الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية، سينتج عنها عدة شركات معنية بالثقافة والسينما.

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