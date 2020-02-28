وزيرة الثقافة: مهرجان دندرة يهدف لبناء المجتمع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2020 عاما للثقافة؛ وضعت الوزارة خريطة لنشر الثقافة، ونقل الفنون الجادة والهادفة للصعيد.





وأضافت أن مهرجان دندرة يهدف لبناء المجتمع، مؤكدة أن وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا قدما العديد من الدعم لخروجه في صورة حضارية تليق باسم مصر، حيث تواصل الوزارة إطلاق رسالتها، لنشر التنوير ورفع الوعي.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الأولى، وشارك في حفل الافتتاح، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، والدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، وهيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب.





ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق، إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وريهام عبد الحكيم، وغيرها.



