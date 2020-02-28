ننشر التشكيل الجديد لأمانة العلاقات الخارجية بمستقبل وطن

أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية، بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، وبناء على ما عرضه أمين العلاقات الخارجية، وبناء على ما عرضه الأمين العام.





وضم التشكيل النائب طارق الخولي، أمينا، كما تم اختيار آية عبد العزيز ودينا عاطف، ورحمة محمود، وسماح السعيد، ومحمد حسن، ومحمد عاطف، ومحمد علي حسن، أمناء مساعدين.





فيما ضم التشكيل عضوية كل من: عماد حسن، شروق أيمن، إبراهيم أحمد ، أحمد سليمان، إسلام عبد العزيز، إسلام محمد ، أماني محمود، باسل مصطفى، وبسنت سعيد.