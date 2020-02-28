شفيق والعادلي وسرور يقدمون العزاء في حسني مبارك

أعلن الإعلامي أحمد موسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حضور أحمد شفيق وفتحي سرور وحبيب العادلي وأحمد نظيف وزكريا عزمي واللواء أبو الوفا رشوان وفريد الديب وأحمد أبو الغيط اأمين العام لجامعة الدول العربية وعمرو موسي والفنان يحيى الفخراني والفنانة لبلبة لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.







وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.



