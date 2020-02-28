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أخبار البلد

شفيق والعادلي وسرور يقدمون العزاء في حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:45 م
احمد شفيق
احمد شفيق
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مصطفى كرم \ سيد احمد

أعلن الإعلامي أحمد موسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حضور أحمد شفيق وفتحي سرور وحبيب العادلي وأحمد نظيف وزكريا عزمي واللواء أبو الوفا رشوان وفريد الديب وأحمد أبو الغيط اأمين العام لجامعة الدول العربية وعمرو موسي والفنان يحيى الفخراني والفنانة لبلبة لتقديم واجب العزاء  في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.


وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.


يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى في 11 فبراير 2011.

شفيق والعادلي وسرور يقدمون العزاء في حسني مبارك
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