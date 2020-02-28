ممثل بالصدفة .. تامر عبد المنعم يحكي بدايته الفنية مع عادل إمام وأحمد زكي

قال الفنان تامر عبد المنعم، أنه درس السيناريو بالمعهد العالي للسينما؛ موضحا أنه أصبح ممثلا بالصدفة.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج «اون ست»؛ المذاع على فضائية «أون اي» مع الاعلامية ،شيرين حمدى: «مفيش حد معندوش حلم بس أنا فضلت معهد السينما على معهد الفنون المسرحية»، مشيرا إلى أن الجميع لديه حلم ويسعى إلى تحقيقه.









وأوضح عبدالمنعم، أن أولى التجارب التمثيلية له كانت مع الزعيم عادل إمام، والمخرج رامي إمام، منوها أنه حصل على 4 مشاهد في بدايته في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة مع الفنان الراحل أحمد زكي بتزكية من المؤلف وحيد حامد.









يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.