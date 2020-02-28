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رياضة

خالد الغندور: «بن شرقي أد كهربا 18 ألف مرة»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:54 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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إسماعيل محمود
أكد خالد الغندور، قائد فريق الزمالك السابق، والإعلامي بقناة النادي حاليًا، أن المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق، ( أد) محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي 18 ألف مرة على حد قوله.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية:" أكدت أن بنشرقي صفقة القرن، والناس كانت بتتريق عليا، أشرف بنشرقي أد كهربا 18 ألف مرة، كهربا لاعب جيد لكنه رحل بشكل سيء، بنشرقي أفضل من كهربا مهاريًا وفنيا ومن حيث التأثير."

وأضاف الغندور :" اتريقوا زي مانتوا عايزين، ماذا حدث ؟ أديلوا فوق دماغه، أخذوا يقولون أن هذا الشهر سيكون فبراير أسود على جماهير الزمالك، لكن الحقيقة أنه فبراير أبيض، وأتمنى أن ينتصر الأهلي غدًا ليصبح فبراير أبيض على الجميع."

يذكر أن نادي الزمالك، قد حقق انتصارًا هامًا على حساب  نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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