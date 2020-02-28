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رياضة

هاني حتحوت: فبراير جميل على الزمالك عكره الانسحاب أمام الأهلي.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج الماتش، أن شهر فبراير كان جميلًا على نادي الزمالك، عكره انسحابه من مباراة النادي الأهلي في الدوري.

وقال حتحوت في برنامجه الماتش على قناة صدى البلد: "فبراير كان جميلًا على الزمالك، خرجوا منه سالمين، بالمباريات القوية الكثيرة التي كانت فيه، خرج منه الزمالك فائزًا ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري، عكره المباراة أمام النادي الأهلي والتي اعتبر منسحبًا منها."

وأضاف حتحوت: "جماهير الزمالك تقول لفبراير شكرًا وكمل جميلك في شهر مارس أمام الترجي، ليتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية."

يذكر أن نادي الزمالك فاز على حساب نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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