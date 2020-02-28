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الخولى: البيانات تؤكد خلو مصر من كورونا.. وتصريحات وزير الصحة الفرنسي قد تكون غير دقيقة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية،أن المنظمة طالبت المزيد من البيانات عن "فرنسيين" مصابين بفيروس كورونا "قال عنهما وزير الصحة الفرنسي أنهما عائدان من مصر" ولكن حتى الآن لم تصل إلى معلومات من فرنسا عن هوية الشخصين، لافتا إلى أن فى مثل هذه الظروف قد تكون بعض التصريحات غير دقيقة.


وأضاف "الخولي " خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الاعلامى رامى رضوان، فى حالة ثبوت ما صرح به وزير الصحة الفرنسى، فذلك لا يعنى، أن الشخصين أصيبا بالمرض داخل مصر، أو كانا مصابين أثناء تواجدهما فى مصر وذلك لأن فترة حضانة  فيروس كورونا تتراوح من يومين لـ 14 يوم، ووارد جدا أنه أصيب الشخصين في فرنسا أو فى أى دولة أخرى، الأمر متوقف على المدة التي مكثها الشخصين فى فرنسا بعد عودتهما إليها من القاهرة.


 وأكد استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن كافة التقرير تشير إلى خلو مصر من فيروس كورونا حتى الآن.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".


وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس، وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، وجاء التقرير كالتالي:-

أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

البحرين 36 حالة، من خلال  حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.

ايران 388 حالة ، 34 منهم توفي حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

العراق 7 حالات، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

 الكويت 45 حاله، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.

 لبنان 3 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

عمان 6 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

الإمارات 19 حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.

باكستان حالتان

إجمالي 507 حالات، منهم 34 حالة متوفاة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد ، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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