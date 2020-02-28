يقابل الشرطة غدا.. كوكاكولا 99 يتألق فى السوبر والقطاعات

دخل فريق كوكاكولا مواليد 1999 في معسكر استعدادا لخوض المباراة الثانية، أمام الشرطة غدا في دوري القطاعات بعدما حقق الفريق الفوز فى المباراة الاولى له فى الدورى على قويسنا بعد اعتماد لجنة المسابقات بمنطقة القاهرة فوز الفريق بهدفين للاشيء لعدم حضور فريق قويسنا.





وتضم مجموعة كوكاكولا فى دورى القطاعات كل من الشرطة والنصر والشمس وميت خاقان وغزل شبين وقويسنا.





ويشارك الفريق أيضا في تصفية السوبر ويعتلى كوكاكولا قمة المجموعة التى تضم شباب حلون ونشأة العمال والسكة الحديد و15 مايو وحقق الفريق الفوز فى جميع المباريات فى الدور الاول ويتبقى للفريق مباراة واحدة فى ختام مباريات الدور الاول.





يتولى تدريب فريق 99 مصطفى طه مديرا فنيا ومعه حسين اوبشن مدرب عام ومحمد على ميلا مدربا لحراس المرمى وبهاء اخصائى اصابات