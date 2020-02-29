هاني حتحوت يفجر مفاجأة عن إصابة رمضان صبحي مع الأهلي.. فيديو





وقال حتحوت في برنامجه الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد:"رمضان صبحي إصابته تمزق في العضلة الخلفية، لكن مكان إصابة رمضان كما نقول رخم، يحتاج وقت أطول للتعافي، الأهلي اخطأ في إعلانه لفترة غياب اللاعب لأن فترة غيابه أطول من تلك المدة، اللاعب غاب عن السوبر المصري، وعن لقاء صن داونز في القاهرة، وغالبًا سيغيب عن مباراة العودة في جنوب إفريقيا."





وأضاف حتحوت:"من الصعب تجهيز رمضان لأجل مباراة معينة، من الخطر أن يخوض رمضان مباراة العودة، ما يحدث للاعب الآن أعراضَا طبيعية، رمضان لديه ألم بسيط لذا فهو لن يشارك حتى ينتهي هذا الألم نهائيًا.





يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن شهر ديسمبر عن غياب رمضان صبحي لمدة 6 أسابيع عن الفريق بسبب الإصابة، وحتى الآن لم يتعافى بشكل كامل منها بعد غيابه لمدة تزيد عن الـ 70 يومًا.

فجر الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج الماتش، مفاجأة عن إصابة رمضان صبحي، جناح النادي الأهلي والذي غاب عن الفريق لأكثر من 70 يومًا.