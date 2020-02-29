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محافظات

ننشر نتيجة انتخابات مهندسى بورسعيد.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 01:36 ص
انتخابات مهندسى بورسعيد
انتخابات مهندسى بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن منذ قليل الدكتور المهندس رمضان على عبد العال رئيس لجنة الانتخابات النتيجة النهائية للتجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد ، برعاية الدكتور المهندس أحمد داود رئيس النقابة والدكتور. 

 وجاءت النتيجة لعدد الأصوات الصحيحة ٥٨٨ صوتا وعدد الأصوات الباطلة ٥٩ صوتا ، وفاز عن تخصص مهندس كهرباء المهندس خالد عرفه ٤٥١ صوتا ، المهندس محمود المصرى ٤١٥ صوتا.

 اما عن تخصص مهندس ميكانيكا، فاز المهندس عمرو الأدهم ٤٣٠ صوتا، المهندس وائل سمير حرز ٤١٤ صوتا، وعن تخصص مهندس مدنى فاز كلا من المهندس أحمد الشرقاوى ٥٤١ صوتا، المهندسة سالى على ٥١٦ صوتا والمهندس أحمد عيسى ٥١٣ صوتا. 

شهدت المنافسة على مقاعد التجديد من مهندسي محافظة بورسعيد 7 مقاعد مقعدين تخصص كهربا ومقعدين تخصص ميكانيكا وثلاثة مقاعد مدنى. 

 وتم الفرز بحضور المرشحين ومفوضين من النقابة العامة، لمتابعة فرز الاصوات تحت الإشراف قضائي المستشار زغلول عبد الرازق رئيس اللجنه العامة لعدد ٤لجان ، حيث يشرف أربعة قضاه وأربعة مساعدين ومشرف اللجان الفرعية ليكمل العدد الإجمالي ستة قضاة وخمسة مساعدين.ِ
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