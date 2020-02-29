بيك نعيش ضمن عروض البحر الأحمر السينمائي الدولي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عرض الفيلم التونسى المميز "بيك نعيش" خلال دورته الافتتاحية والمنتظر إقامتها يوم 12 مارس المقبل.

وحصد الفيلم التونسي بيك نعيش ثلاث جوائز في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن فعاليات مهرجان السينما المتوسطية في دورته 19، كما تنافس فيلم المخرج مهدي البرصاوي ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصل علي ثلاث جوائز.





فيلم بيك نعيش من بطولة سامي بوعجيلة ونجلاء بن عبد الله وهو أول فيلم روائي طويل للبرصاوي حيث يتطرق إلى قضايا التسامح والتغيير من خلال قصة عن أزمة تتعرض لها أسرة صغيرة فتكشف خبايا شخصية وتلقي الضوء على مشاكل تونس ما بعد ثورة 2011.





وقد حقق الفيلم التونسى المميز أكثر من جائزة خلال الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



