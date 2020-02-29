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فن

فيلم The Call of the Wild يحقق 45 مليون دولار في افتتاحه

السبت 29/فبراير/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
حقق فيلم The Call of the Wild إيرادات وصلت إلى 45 مليون دولار في افتتاحية الفيلم الجديد، بـ الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ويدور فيلم The Call of the Wild حول كلب يضيع من عائلته الأصلية، وثم يتم اختطافه ليصل إلى مكان جليدى، وبالتالى سيكون عليه التعلم أن يصبح كلب زلاجات، وسيكافح الكلب من أجل البقاء في البرية في ألاسكا، وذلك مع صديقه الجديد، الذى يحاول الحفاظ على سلامته، وتعليمه كل ما هو جديد عليه.

الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين جنبا إلى هاريسون فورد، وهم كارين جيلان، برادلي ويتفورد، دان ستيفنز، جان لوي كيلي، كارا جي، ويس براون، عمر سي، كولين وودل، تيري نوترى، بريستون بيلي، جاري سيفرز، سكوت ماكدونالد، مايكل هورس، آدم فيرجوس.
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