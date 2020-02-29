الأهلي يسعى لرد اعتباره أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا .. اليوم

وبالرغم من الأفضلية الكبيرة في المواجهات المباشرة التي تصب في مصلحة الأهلي أمام صنداونز، حيث فاز البطل التاريخي للقارة الإفريقية على الفريق الملقب بـ"برازيليانز" 3 مرات من أصل 6 مواجهات وخسر واحدة فقط، لكن العائق النفسي هو الخسارة الكبيرة بنتيجة 5-0 العام الماضي.

وتشهد قائمة الأهلي استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" عن المباراة، حيث قرر النادي تجميده على خلفية أحداث السوبر المصري.





ويغيب أيضًا عن الأهلي حارس المرمى شريف إكرامي، بجانب متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور، والمستبعد من حسابات المدير الفني صالح جمعة، ويستمر غياب المصاب رمضان صبحي، إضافة إلى المدافع الأيسر محمود وحيد.





أما عن غيابات صنداونز، فقد أوضحها المدير الفني، قائلًا: "لدينا إصابات في الفريق، سنلعب بدون الجناح الأيمن والظهير الأيمن، لكن الحارس أونيانجو متاح للمشاركة مثل باقي اللاعبين".