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مرأة

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق

السبت 29/فبراير/2020 - 08:17 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة الفنانة الأردنية ديانا كرزون من حفل خطوبتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

تألقت ديانا كرزون فى حفل خطوبتها بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأوف وايت واتسم التصميم بالتطريزات الجذابة و الراقية التى منحتها إطلالة مميزة، وقد حمل فستان ديانا كرزون توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي.

وأكملت ديانا كرزون إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق
في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق
في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق
في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق
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