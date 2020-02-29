AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قرينة الرئيس السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة حسني مبارك.. يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 29/فبراير/2020 - 09:07 ص
الصحف
الصحف
Advertisements
فرح علاء الخولي

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.

وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد

قرينة السيد الرئيس تقدم واجب العزاء لاسرة الرئيس محمد حسني مبارك

أخبار اليوم

تقرير للكاتب الصحفي "أحمد حمدي" تحت عنوان..بالارقام..الرؤى والخطط الاقتصادية للدولة تنسف جبل الدين العام الماضي


بوابة الأهرام

الولايات المتحدة تؤكد أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة دون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان


المصري اليوم

الحكومة تبدأ مواجهة عشوائيات «الدائري»


الوطن

"الصحة" تطلق مبادرة للكشف على الحوامل في 4 محافظات


الجمهورية أونلاين

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد


اليوم السابع

التعليم: استبدال مادة أخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وعود المرشح محمد أبو العينين لأهالي الجيزة تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

مقال الإيكونوميست عن إنجازات إلهام أبو الفتح.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

إجراءات قصر الدعم على طفلين.. وتطوير عزبة الهجانة.. يتصدران نشرة صباح البلد

لحظة مصافحة الرئيس السيسى وتقديم العزاء لـ قرينة مبارك.. شاهد

الوفود العربية تقدم واجب العزاء لـ قرينة مبارك في الجنازة العسكرية

شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أسرة مبارك ويقدم واجب العزاء

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة نجم شهير بفيروس كورونا

الذهب يواصل ارتفاعه الجنوني.. وعيار 24 يسجل 806 جنيهات للجرام.. فيديو

ليفربول في ضيافة واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

شاهد.. مصري يزيل الكمامة عن وجه رجل صيني ويتصرف بشكل صادم

شاهد.. أم تقود أطفالها إلى المدرسة ثم تكتشف نسيانهم

بعد حسن شاكوش.. تامر حسنى يغنى فى حفل زفاف ابنة مدحت شلبى

AdvertisementS

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة أكثر من 200 إيراني بالفيروس المميت

دخلت التاريخ يا محظوظ.. صوفينار تشعل السوشيال بفيديو جديد أثناء ركوبها الحمار

ماذا يحدث للميت عند صلاة مائة رجل في الجنازة؟ مكافأة ربانية لا تتوقعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق