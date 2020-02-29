قرينة الرئيس السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة حسني مبارك.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.

وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد

قرينة السيد الرئيس تقدم واجب العزاء لاسرة الرئيس محمد حسني مبارك

أخبار اليوم

تقرير للكاتب الصحفي "أحمد حمدي" تحت عنوان..بالارقام..الرؤى والخطط الاقتصادية للدولة تنسف جبل الدين العام الماضي





بوابة الأهرام

الولايات المتحدة تؤكد أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة دون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان





المصري اليوم

الحكومة تبدأ مواجهة عشوائيات «الدائري»





الوطن

"الصحة" تطلق مبادرة للكشف على الحوامل في 4 محافظات





الجمهورية أونلاين

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد





اليوم السابع

التعليم: استبدال مادة أخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح